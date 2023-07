Jornaleros denuncian acoso de la policía en Home Depot de la Pequeña Habana

Probablemente los ha visto al pasar por los exteriores de tiendas como Home Depot y Lowes. A estos trabajadores se les conoce popularmente como jornaleros y encuentran su sustento de vida en sus contrataciones diarias.

Algunos de los que se reúnen en las afueras del Home Depot de la calle 8 de Miami, en la Pequeña Habana denuncian acoso de la policía.

Entre los presentes se encuentran quienes necesitan ayuda extra en trabajos de mantenimiento y construcción, pero además de tener que negociar un pago aceptable por sus servicios tienen otros desafíos.

Orlando, jornalero, dice: “Que la policía si te mira allí, carretilla do o haciendo algo, te lleva arrestado”.

Alfredo, otro jornalero, dice: “Nos dicen de todo: Sal, te meto preso, no te quiero ver aquí, que sea la primera y última vez, cosas ofensivas, créeme”.

Un policía de la ciudad de Miami constantemente patrulla el estacionamiento y les ordena ponerse en la acera. La situación a veces es tensa, dicen.

¿A usted lo han arrestado alguna vez? ¡Ah, unas cuantas veces ya!

Anthony, jornalero, dice: “Y luego las multas… 200 y no sé cuántos”.

En un comunicado, la uniformada de Miami nos comentó que: “El Home Depot en cuestión paga por la asistencia de policías fuera de servicio, para garantizar la seguridad del negocio y de sus clientes. Home Depot y sus alrededores -incluyendo el estacionamiento- es una propiedad privada aún cuando no tenga una cerca”.

Ellos, entre la acera y el parqueo, reconocen que pisan propiedad privada, pero insisten en que no tienen opciones.

Emilio, otro jornalero, asegura que “Si no entras, no consigues trabajo porque ellos no van a venir a buscarte a la calle”.

En parte de su comunicado a Telemundo 51, la policía de Miami Comentó que: “De forma general, propietarios o administradores de negocios, tienen el derecho de reportar a individuos que están constantemente en la propiedad por razones desconocidas. La policía de Miami ha sido y seguirá siendo justa en la ejecución de su trabajo cuando de trata de cumplir la ley.

“Estamos pidiendo que nos dejen unos diez metros allí, para no estar en la calle pero el dueño de Home Depot no quiere”, dice otro jornalero.

Aquí, las historias hablan de una realidad más compleja: algunos sin documentos para trabajar, otros con papeles pero sin trabajo. Todos, sometidos por la necesidad, dicen.

“Con la Nueva ley, aquí han venido muchos que estaban trabajando en compañías pero dicen que los están sacando por la nueva ley”. The Home Depot se pronunció sobre el asunto. En un comunicado enviado a Telemundo 51, la empresa sostiene que “Como otros negocios, The Home Depot mantiene una política que prohíbe la solicitud de trabajo a organizaciones o personas no afiliadas a la empresa. Nuestra política prohíbe el merodeo u otra actividad que que genere riesgos de seguridad a nuestros clientes o asociados”