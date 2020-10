Jorge Masvidal: de las peleas callejeras a sus simpatías por Donald Trump

Pocas historias de éxito comienzan con peleas clandestinas, como una de Jorge Masvida, en casa de Kimbo Slice, leyenda de las artes marciales mixtas.

“Yo empecé en Miami, en los patios de Miami , bien básico sin mucha protección, sin mucha dirección”.

Desde entonces la única dirección que ha tomado su carrera como peleador profesional ha sido hacia arriba.

De los combates callejeros que se transmitían por Youtube a superestrella del UFC. Hijo de padre cubano y madre peruana, Jorge Masvidal es el luchador que representa a Miami a nivel internacional.

Tiene varios apodos: gamebred, el Street jesus, el jesus de las calles,

“Eso es el internet y el internet hace locuras… the gamebred significa game es la habilidad de pelear si estas cansado, o lastimado”.

Un apodo que le queda como anillo al dedo. Nunca ha rechazado una pelea y ostenta el récord de nocaut más rápido en la historia, que propinó en 5 segundos.

Pero para Miami es el latino que no olvida sus raíces. Ni el español que se escucha en muchas de sus peleas.

“Muy orgulloso, especialmente por los valores q mi padre tiene, yo no nací ni viví en Cuba pero se mucho por mi papa y su familia”

Su padre dice que salió de “Cuba a los 15 años en dos cámaras huyendo del comunismo”.

Después de siete días en el mar, su padre fue el primero de su familia, oriunda de Guanabo, en llegar a Estados Unidos.

“Desde chiquito él me daba problemas en el daycare”.

La necesidad de medirse en combate, recuerda, la llevó desde pequeño en sus venas.

“Siempre se ha ido a los patios a pelear y gracias a dios Ha salido bien, porque yo muchas veces le peleaba y al otro día se le olvidaba”, dice el padre.

Lo que vivió en Miami y los sacrificios de su familia dice, lo llevan ahora a pelear en otro escenario: la política.

“Desde que me puedo acordar estoy escuchando historias de desastre en Cuba, barbaridades en Venezuela no puedo quedarme sentado especialmente con la plataforma que yo tengo y no hablar”.

Las primeras palabras del presidente en su último encuentro con latinos en miami fueron de agradecimiento y admiración hacia Masvidal. Un enérgico simpatizante de su campaña por la reelección.

Este fin de semana, bajo el lema: “luchadores contra el socialismo”, participó en un recorrido en apoyo al presidente por distintas ciudades de la florida.

Masvidal explica de manera muy sencilla y práctica por qué apoya al presidente Trump: “yo veo que ningún presidente en la historia en el “unemployment” de los latinos tan bajo como él lo ha tenido. Él ha generado más economía para todos

Con ese apoyo público del presidente, confiesa, también han llegado críticas.

“Los blancos americanos ahora dicen que yo soy racista cuando yo me crié en un barrio latino, yo no hablé inglés hasta que tenía once años.

“Cien por ciento muy orgulloso de él”, dice su padre.

Con el apoyo de su padre en el combate dentro y fuera del octágono. Masvidal no descarta dar un salto de lleno a la carrera política, aunque por el momento advierte que seguirá luchando como activista.

“Es lo que mi papá me enseñaba, cuando ves el socialismo tocando la puerta, prepárate a pelear, y ustedes saben que yo sé pelear”, dice Jorge Masvidal.