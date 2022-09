Joe Martínez no asiste a reunión de la Comisión de Miami-Dade

La Comisión del condado Miami-Dade se reunió este jueves con una de las trece sillas de los comisionados vacía, hasta el momento. Joe Martínez mantiene su cargo, pero dijo que no se presentaría para evitar distracciones.

Durante los últimos 18 años, el teniente de la policía retirado y convertido en político, Joe Martínez ha ocupado un asiento en la junta de comisionados de Miami-Dade.

José “Pepe” Díaz, presidente de la Comisión de Miami-Dade, dijo que “Joe está pasando por un proceso bastante difícil una cosa entre él y su familia”.

El martes, Martínez fue encausado por la fiscalía estatal con cargos de compensación ilegal y asociación delictiva por presuntamente aceptar 15 mil dólares a cambio de ayudar a un empresario dueño de un supermercado a librarse de multas por violaciones de código.

Un día antes de la reunión que tuvo lugar este jueves, Martínez le escribió un mensaje al presidente de la comisión en donde le decía: "Siempre me he esforzado durante mis años de servicio público en anteponer los intereses del pueblo primero. Debido a las circunstancias recientes, no quiero causar trastornos o distraer la atención del importante asunto sobre el cual la Junta del condado va a votar".

"Por lo tanto, en beneficio de los residentes del condado Miami Dade y el distrito 1, no voy a asistir la reunión de mañana", terminó diciendo Martínez, en su comunicado.

El gobernador de la Florida tiene la potestad de suspender a oficiales electos si son acusados de delitos mayores, como es el caso de Martínez, pero la oficina de DeSantis ha dicho que no tiene nada que anunciar por el momento y que están examinando el caso de la fiscalía.

La semana pasada el Gobernador De Santis suspendió a cuatro mujeres demócratas de la junta escolar de Broward porque fueron calificadas como negligentes en un reporte del gran jurado sobre un caso de fondos de la junta. Ron DeSantis las reemplazó con cuatro hombres republicanos.

La gran pregunta es si el comisionado Joe Martínez, o si un reemplazo nombrado por el gobernador, en caso de que lo suspenda, estará presente en la primera reunión para decidir sobre el presupuesto del condado que será el 8 de septiembre.