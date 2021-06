Regresa Jack a Halloween Horror Nights de Universal

ORLANDO, Florida – Jack el payaso (Jack the Clown) regresa como la cara principal de Halloween Horror Nights de Universal Orlando para conmemorar su trigésimo aniversario.

El ícono más conocido en la historia de este evento, Jack regresa a Halloween Horror Nights 2021 y estará plagado de terror y miedo mientras el espeluznante payaso de circo invade cada rincón del evento de este año con inesperados "Ataques de Jack" (Jack Attacks) que harán que los visitantes corran por sus vidas. Su presencia ominosa e implacable se infiltrará en todos los aspectos del evento, desde las calles hasta las casas de terror y los lugares que los visitantes menos esperarían, sin dejar ningún lugar adonde ir ni ningún lugar donde esconderse.

Boletos selectos ya están a la venta para Halloween Horror Nights de Universal Orlando, con una variedad de formas en las que los visitantes pueden personalizar su visita para quedarse, gritar y ahorrar.

Los visitantes pueden ahorrar hasta $52 en un boleto para el evento de una sola noche al comprar en línea y reservar varias mejoras para disfrutar del evento como el R.I.P. Tour, una experiencia de visita guiada que brinda prioridad V.I.P. acceso a las casas de terror; Behind the Screams: Unmasking the Horror Tours, un recorrido diurno con las luces encendidas por las casas de terror que ofrece una idea de cómo los sustos cobran vida; y más.

Halloween Horror Nights comienza el viernes 3 de septiembre y continúa en noches selectas hasta el domingo 31 de octubre de 2021.

Próximamente se revelarán detalles adicionales sobre Halloween Horror Nights en Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood. Para obtener más información y comprar boletos para el evento de Universal Orlando, visite www.Orlando.HalloweenHorrorNights.com.

Nota: Comcast es propietaria de NBCUniversal, empresa matriz de Telemundo y los parques temáticos de Universal.