Israel llama a 300 mil reservistas para luchar contra Hamás

David Shriki es uno de los 300 mil reservistas que se prepara para la guerra contra el grupo terrorista Hamás que el sábado atacó de manera sorpresiva por aire, mar y tierra a Israel, dejando a miles de personas muertas, heridos y tomando a cientos de rehenes.

"Soy Israelí, soy judío. Es mi deber defender mi país, siento que debo ir, es algo que no puedo expresar con palabras", revela David Shriki, un reservista que va a la guerra contra Hamás, luego del llamado del gobierno de Isreal a participar en este conflicto.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Shriki recuerda el instante en que supo del inicio de la guerra. "Estaba trabajando cuando me enteré del ataque, empecé a revisar las noticias y empecé a tener sentimientos mixtos de impotencia, tristeza, ira".

Se espera que está guerra sea “Larga y difícil” advirtió el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por eso el ejército israelí está llamando a los 300.000 reservistas en todas partes del mundo para responder a la ofensiva masiva lanzada por el grupo terrorista palestino.

Este reservista que va a la guerra contra Hamás cuenta: "yo decidí llamar a mis amigos y unirme al ejército israelí, tengo experiencia en combates y trabajo en seguridad y estoy listo para defender mi país".

"No estoy en estado de shock porque estamos hablando del grupo terrorista Hamás, como Isis, que no tienen respeto por los seres humanos. Me molesta que muchos hablan ahora de lo que no puede hacer Israel, cuando estos terroristas están cometiendo actos atroces contra niños, ancianos, mujeres, jóvenes", comenta Elaecer Raksin, un israelí preocupado por lo que vive su pueblo.

Raksin recuerda un suceso que lo ha marcado. "Perdí a un hermano 9 años atrás en North Miami, recibió un disparo en la sinagoga, un crimen de odio perpetrado por un grupo afroamericano".

Estos violentos ataques representan la escalada más peligrosa del conflicto Árabe-Israelí en décadas y revive el dolor de un pueblo que ha sido perseguido y asediado a lo largo de su historia.

"Hay que tener fe, Dios está en control, hay que orar mucho, orar por Israel", es lo que pide Raksin.

Ante este panorama de odio, devastación y terror, Israel ha prometido que el grupo terrorista Hamás pagará un alto precio por este ataque sin precedente.