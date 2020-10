Gobernador DeSantis extiende el plazo para el registro de votantes en Florida

El gobernador Ron DeSantis confirmó el martes que extendió el plazo para el registro de votantes en el estado, luego de que el sistema estatal colapsó en la víspera, justo antes de la fecha límite para la inscripción.

Durante una conferencia de prensa, DeSantis informó que el plazo se extendió hasta las 7 p.m. del martes.

La secretaria de Estado, Laurel Lee, dijo que informó al gobernador DeSantis el martes por la mañana sobre los problemas que, según dijo, se debían al "volumen y tráfico sin precedentes" en el sitio web.

"Estamos explorando todas las opciones para asegurarnos de que todos los solicitantes de registro elegibles tengan la capacidad de registrarse para votar y trabajaremos con nuestros socios estatales y federales de aplicación de la ley para garantizar que esto no sea un acto deliberado contra el proceso de votación", dijo Lee en un comunicado.

Lee tuiteó el lunes que algunos usuarios experimentaron retrasos de unos 15 minutos al intentar registrarse debido al alto volumen, pero que tenían una mayor capacidad.

Un grupo de derechos civiles amenaza con demandar si el gobernador no extiende el plazo. El Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley dijo que el colapso privaría injustamente a miles de votantes para las elecciones presidenciales y otros cargos.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados", dijo Kristen Clarke, presidenta del grupo. Dijo que el grupo demandó a Virginia en 2016 después de que su sistema informático colapsara justo antes de la fecha límite, ganando una extensión que permitió que miles de votantes adicionales se registraran.

Los demócratas de todo el estado han presionado para que se extienda el plazo.

"No planificar un aumento repentino del registro de votantes es supresión de votantes. No garantizar que todos los que quieran registrarse puedan hacerlo es supresión de votantes. No extender el plazo es supresión de votantes. @GovRonDeSantis y @FLSecofState, debes extender el plazo", tuiteó Nikki Fried , Comisionada de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida y el Demócrata de mayor rango del estado.

"Este es solo el último intento de los líderes republicanos en Florida para limitar la democracia. El sitio web de Registro de Votantes de Florida que no funciona el último día para registrarse para votar en Florida es una flagrante supresión de votantes. Arregle el sitio web, detenga la supresión y deje que la democracia funcione ", dijo Terrie Rizzo, presidenta del Partido Demócrata de Florida, en un comunicado.