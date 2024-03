 Investigan accidente fatal en Coral Gables que obligó al cierre de un tramo de LeJeune Road

La policía de Coral Gables está investigando un accidente de tránsito fatal temprano en la mañana de este lunes, que obligó al cierre de un tramo de LeJeune Road.

De acuerdo con la policía, el accidente ocurrió en LeJeune Road, a la altura de la calle 14, y según avisaron en su cuenta de X, los carriles hacia el norte y el sur permanecían cerrados entre las cuadras 1400 y 1600.

Se pide a los conductores tomar vías alternas y evitar el área en las primeras horas del día.

Coral Gables Police Department is currently investigating a fatal crash on LeJeune Rd. Both north and south bound traffic will be closed between the 1400 block and the 1600 block.



