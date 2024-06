Intensas lluvias provocan graves inundaciones en Miami-Dade

MIAMI, Florida - La lluvia en Miami no parece tener fin. Según el equipo de meteorólogos de Telemundo 51, entre martes y miércoles han caído entre 8 y 12 pulgadas de agua en el sur de Florida, y el pronóstico para las próximas horas obliga a las autoridades a tomar medidas preventivas.

"Nos hemos visto obligados a, en las áreas donde se acumula un poco más el agua, adicionar las bombas temporales", declaró Kenya Fallat, directora de comunicación de Miami, en una conferencia de prensa. Actualmente, doce bombas de gran propulsión, como la ubicada en la esquina de la 62 Ave de NW y la calle 5, están operativas de manera temporal, sumándose a las 14 bombas permanentes instaladas en la ciudad. Sin embargo, algunos residentes y trabajadores en la zona de Flagami consideran que estas medidas no son suficientes.

Iliana Lantigua, una residente de Flagami, expresó: “Miami es una ciudad que está densamente poblada y las inundaciones, cuando llueve, están por todas partes…las alcantarillas no dan abasto. La ciudad creo que cada día se hunde más”.

Durante un recorrido por Flagler y la avenida 57 del SW, una de las zonas habitualmente propensas a la inundación, se pudo observar que el agua abarcaba una gran área y, aunque el tráfico fluía, algunos vehículos ya estaban siendo afectados.

En la 17 calle del NE y Biscayne Blvd, la situación es similar. Aunque las calles permanecen inundadas, los carros continúan transitando. No se observaron vehículos varados, pero sí varias grúas de remolque a la espera de cualquier emergencia.

Edgewater, históricamente afectada por las lluvias intensas y continuas en Miami, presenta un panorama desalentador. Alrededor de las 3 de la tarde, los vecinos apenas podían asomarse a las ventanas y puertas, sin poder salir de sus hogares. Una residente que prefirió no ser identificada comentó: “Llevo 8 años viviendo en el área y he mandado yo muchas cartas a la alcaldía de Edgewater y no me contestan, diciendo siempre el hecho de que siempre hay inundaciones en estas calles”.

La alarma por lluvias intensas continúa en vigor. Aguaceros, tormentas y el potencial de inundaciones mantienen a los residentes de Miami en alerta. Las autoridades recomiendan permanecer en sus hogares y, si es necesario salir, usar aplicaciones que informen sobre las áreas posiblemente inundadas.