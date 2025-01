Inquilinos desesperados tras evacuación de edificio por incendio

Medley, FL. En cuestión de minutos, la tranquilidad de un hogar temporal se desvaneció para decenas de familias en el South River Suites, un complejo conocido por ofrecer alquileres prolongados. Lo que para muchos era un refugio accesible ahora es un edificio inhabitable, dejando a los residentes en una situación crítica.

El complejo, ubicado en la dirección 12484 NW South River Dr, fue evacuado después de que un incidente movilizara a los bomberos y la policía local. La Florida Power & Light (FPL) decidió cortar el suministro eléctrico por motivos de seguridad, dejando a los inquilinos no solo sin luz, sino también sin un lugar donde vivir.

Fuera del edificio, las escenas de desesperación eran evidentes. Los inquilinos, cargando lo poco que pudieron rescatar, se reunieron en los alrededores, esperando alguna solución. La Cruz Roja estuvo presente para brindar apoyo humanitario, ofreciendo alojamiento temporal y asesoramiento a los afectados.

Entre las personas desplazadas, una mujer aceptó compartir su experiencia bajo la condición de mantener su anonimato. Su voz refleja el temor y la incertidumbre de muchos.

“Tengo miedo de que, si hablo, no me dejen regresar aquí,” confesó. “Este es el único lugar donde puedo vivir; no tengo los recursos para cumplir con los requisitos de un alquiler convencional en Miami.”

La mujer explica que el South River Suites representaba una solución a su situación económica. Las políticas flexibles de alquiler le permitieron establecerse, algo que no podría lograr en el competitivo mercado de viviendas de Miami.

Por ahora, el futuro de este edificio y de sus residentes sigue siendo incierto. Mientras tanto, los afectados esperan que las autoridades y las organizaciones locales puedan ofrecer soluciones que alivien su situación.

Contactamos a la administración del local y estamos a la espera de que respondan nuestras preguntas sobre dónde ubicarán a los inquilinos y si se les permitirá regresar una vez se solucione la emergencia.