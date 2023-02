Inmigrantes en espera de asilo entran por la frontera tras solicitarlo por aplicación CBP One

Ha transcurrido más de un mes desde que la administración Biden implementó su nueva estrategia migratoria en la frontera, y aún así, cientos de migrantes siguen llegando a solicitar asilo.

Ahora lo hacen de forma controlada, mediante la aplicación CBP One, pero ¿ha cambiado algo más en el proceso? ¿Se está aplicando el rigor que la administración había prometido?

Por estos días la frontera entre ciudad Juárez y el paso: una alambrada y vehículos pesados alertan que los días de flujo descontrolado parecen quedar atrás.

En el lado mexicano, estos migrantes esperan una cita, en el punto de control.

De este lado, en Texas, otros que ya cruzaron hablan de su experiencia.

“En tres horas, dos horas y media, el proceso ya estaba listo”, dice un inmigrante.

“No duró más de dos horas”, dice otro.

Son ciudadanos venezolanos que consiguieron una cita mediante la app CBP One para presentar su caso de asilo político en puntos de control la frontera.

“Me tomaron mis huellas, fotos, ADN”, dice otro inmigrante. “También me pidieron información sobre a dónde iba a llegar”, agrega.

Así describen el proceso: sin preguntas adicionales, sin entrevistas de rigor.

“No me preguntaron nada sobre mi proceso de asilo. Sólo me dieron la documentación y podía seguir sin problemas, sólo me dieron la fecha para la presentación en corte”.

El 5 de enero, el gobierno federal anunció que la aplicación estaría disponible para solicitantes de asilo que se consideran exentos de la aplicación del título 42, pero alertó que “incrementaremos el empleo de las expulsiones aceleradas para aquellos que no argumenten miedo a la persecución o tortura, o que -según determinemos- no han mostrado miedo creíble en una entrevista con un oficial de asilo.

Rosaly Chaviano, abogada especializada en migración, dice:

“Si he escuchado que no se está haciendo lo que se había previsto: que una vez esta persona se presentara para la cita, le harían una entrevista por miedo creíble”.

La abogada Rosaly Chaviano también aclara que esto no significa un regreso a la situación de meses anteriores. Esta vez el flujo de aplicantes es controlado.

“Hay muy poco número de citas disponible. La mayoría de la gente que me reporta desde la frontera me dice que intentan conectarse en la tarde, en la noche, en la madrugada y no lo logran”, dice Chaviano.

Según información de la patrulla fronteriza, las citas por CBP One sólo se procesan en 8 puntos de control en los estados de Texas, Arizona y California. No existe un patrón confirmado sobre el tipo de documento empleado para liberar a los migrantes.

“Supuestamente, si los dejan entrar y salir en libertad deberían darle un parole, pero como se ha visto tanta inconsistencia entre los oficiales de migración, no es seguro”.

Preguntamos al departamento de seguridad nacional qué protocolo exactamente están implementando con CBP One, y la agencia no ha respondido, tampoco ha publicado cifras sobre la cantidad de personas procesadas mediante esta aplicación durante el mes de enero.