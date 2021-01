Inicia vacunación contra el COVID-19 en el Marlins Park

Ya todo está listo para que comience el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el Marlins Park de la Pequeña Habana desde las 8:00 a.m. de este miércoles.

“Lo vamos a estar haciendo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y va a ser para personas vulnerables de nuestra comunidad de más de 65 años”, dijo Francis Suárez, alcalde Miami.

El estadio de béisbol se convertirá, al igual que otros, en una sede de vacunación utilizada por el estado en la lucha contra la pandemia. Según el alcalde se administran mil dosis diarias.

“Cada vez que a nosotros nos otorgan dosis siempre es con vistas a que ellos tienen que traernos la segunda dosis y nosotros hemos implementado una capacidad para asegurar que podemos implementar y dar (tanto) la primera dosis como la segunda”.

Y pidieron paciencia a la hora de intentar sacar un turno por teléfono, a través de a línea asignada: 1-888-499-0840.

“Como es un centro de llamadas que el condado está llevando, están tardándose entre 15 y 20 minutos en algunos casos”, dijo Joe Carollo.

Esta semana Miami-Dade se ha visto impactado por una escasez de vacunas. algunos centros en el condado se quedaron sin dosis para administrar.

Momentos en que la Florida lidera la nación en el número de casos conocidos de la llamada “variante británica” del coronavirus.

La Florida reporta 46 casos de esta cepa, seguido de California con 40, hasta el momento hay un total de 120 casos en el país.

La Dra. Aileen Marty, especialista enfermedades infecciosas de FIU, advierte que no se está haciendo todo lo necesario para identificar nuevas cepas. “La realidad es que la mayor parte de los EEUU actualmente no está haciendo lo necesario para distinguir que tipo de COVID tiene una persona, si tiene la variante o no lo tiene porque para saber eso se tiene que hacer lo que se llama la secuencia del virus”.

Mientras tanto, el gobernador Ron DeSantis, anunció que todas las farmacias de los supermercados Publix del condado Palm Beach comenzarán a vacunar a personas de la tercera edad este próximo jueves.

Y agregó que también ampliaba el programa de vacunación a 7 farmacias en el condado Martin y 2 en el condado Monroe. Hasta ahora Miami Dade y Broward, no forman parte de este proyecto.