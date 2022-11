Incertidumbre entre residentes de Hialeah tras colapso de edificio

El propietario de un edificio de Hialeah que recientemente sufrió un derrumbe parcial se reunió con comisionados de la ciudad para buscar soluciones antes de llegar a conversar con las familias afectadas, que este martes se fueron con la misma incertidumbre, tras no saber cuando podrán regresar a sus hogares.



“No hay locaciones donde ponerlos” alega el propietario del lugar, quien les explica que no hay donde reubicarlos tras reunirse con la ciudad. Y esta no era la noticia que los vecinos esperaban cuando solo ha pasado un día del colapso parcial de la estructura del edificio donde viven en Hialeah.

María Hernández es una de las residentes desplazada, que hoy esperó todo el día por una respuesta. “Estamos aquí desde las 9 de la mañana esperando a ver que pasa”.

Hoy la frustración es evidente para unas 15 familias, muchos aún no tienen donde dormir, otros con las manos atadas ya que tienen cosas importantes dentro de sus viviendas.

“Todos mis documentos están ahí … yo no he podido sacar nada porque estoy en la parte de arriba. A mi que me den mi pasaporte para irme de aquí”, dice una de las residentes desplazadas.

De momento el dilema continúa, según oficiales, la inspección de los 40 años de este edificio fue aprobada en el 2018, pero el profesional que la firmó había muerto en el 2017.

Jorge Albariño adquirió el conjunto de apartamentos en 2021. Sin embargo, asegura que no estaba al tanto del fallecimiento del ingeniero que aparecía en el papeleo.



“Yo cuando compro los edificios, normalmente pido la certificación de 40 años. Este la tenía, de hecho reciente, entonces dije estructuralmente está perfectamente el edificio, está todo legal, y lo compré así”, explica el dueño del lugar.

“La ciudad cumple con el requisito de la ley aceptar el reporte, certificar que es un ingeniero con licencia que ha hecho el reporte”, es lo que dice el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, que le toca hacer a la ciudad.

Pero las autoridades dicen que investigarán lo que ocurrido con esta certificación, por ahora la clausura del edificio sigue vigente tras ser declarado inhabitable.

Jorge Albariño, el propietario del edificio dice que espera “que la ciudad me encuentre en el camino a la velocidad que estoy trabajando yo. Y no traten esto como una reparación de un jardín, esto es una reparación de emergencia y espero que den los permisos de acorde”.

Contactamos a la ciudad para preguntar cuánto tiempo demorará el proceso de aprobar estos permisos y de momento no tenemos una respuesta. El dueño por su parte dice que podría tomar al menos un mes para que estas personas puedan volver a sus hogares.