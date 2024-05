Investigan el posible robo de un loro australiano del Zoológico de Palm Beach

MIAMI, Florida - El Zoológico de Palm Beach enfrenta una situación preocupante luego de la desaparición de Catherine, un loro australiano (lorikeet en inglés) de 8 años de edad, el pasado 24 de abril. Este incidente ha dejado al personal del zoológico y a la comunidad consternados, mientras se despliegan esfuerzos para encontrar al ave y asegurar su bienestar.

Según Mike Jachels, portavoz de la Policía de West Palm Beach, los empleados del zoológico iniciaron la búsqueda inmediatamente después de percatarse de la ausencia de Catherine. "Buscaron por todas partes para asegurarse de que el pájaro no estaba escondido o había muerto, y también revisaron que no haya agujeros en el encierro de exhibición y no había así que llamaron a la policía", afirmó Jachels.

Catherine, cuyo valor se estima en alrededor de $500, es nativa de Australia y tiene una dieta inusual compuesta de polen, néctar y varias frutas. Además, estos loriquitos tienen una característica única: viven en pareja de por vida. Esta situación preocupa enormemente al personal del zoológico, ya que Catherine no sobrevivirá sin la compañía adecuada y la interacción social que ofrecen las bandadas a las que pertenecen.

Las autoridades policiales no toman este incidente a la ligera. Mike Jachels enfatizó que "llevarse a un animal de una atracción o de alguna exhibición, como esta no solamente es un hurto o robo. De hecho es un delito grave de tercer grado".

La esperanza ahora reside en que el responsable de la desaparición de Catherine tome la decisión correcta y la devuelva al zoológico. Es por ello que la policía insta a la comunidad a colaborar proporcionando cualquier información relevante de forma anónima a la línea de alto al crimen, llamando al número *8477.