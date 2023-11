Incendio en apartamento de Daytona Beach deja a un adulto y un bebé muerto

Los bomberos de Daytona Beach atendieron una emergencia la madrugada de este martes, debido a un incendio en un apartamento que dejó a un adulto muerto y a un bebé muerto, mientras otros dos niños fueron rescatados.

Los bomberos informaron que se trasladaron al 1200 Beville a las 12:00 a.m. para combatir un incendio. Un denso humo salía del lugar cuando llegaron, de acuerdo con lo que publicaron en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

DBFD fought a structure fire at 1200 Beville at 12am. Heavy smoke upon arrival. Found 3 children and 1 adult in the apartment. The infant was in cardiac arrest the adult was deceased. State Fire Marshall was called to investigate.