Incendio destruye casa de Homestead y deja un herido

Un incendio en una comunidad de Homestead destruyó una casa y dejó a un persona hospitalizada que tuvo que ser llevada por aire al centro de salud, según las autoridades.

Los bomberos de Miami-Dade informaron que cerca de las 11:00 p.m. de este lunes respondieron a un incendio en el área de la cuadra 4200 de la calle 9, en el noreste (NE), en Homestead.

De acuerdo con los bomberos recibieron el reporte de un townhouse en llamas con posible extensión a unidades vecinas. Luego del trabajo de las unidades y de los oficiales, lograron controlar las llamas.

"Tuvimos un paciente transportado por aire al centro de trauma", dijeron los bomberos. No se informó en un primer momento las condiciones del paciente ni el tipo de lesión.

Imágenes captadas en el lugar mostraban las intensas llamas sobre el techo de la vivienda.

Todavía esta mañana se podía ver a varias unidades trabajando en la escena.

"Primera vez que he visto algo así en 14 años que he vivido aquí, así que es una sorpresa. Mis vecinos me despertaron, golpeaban a mi ventana, yo estaba dormido, ya caminé alrededor y este incendio lo destruyó todo”, dijo Tommy, un residente de la comunidad donde ocurrió el siniestro.

No se ha dado otra información sobre daños en otras unidades de la comunidad ni sobre las posibles causas de este este siniestro.

