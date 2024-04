Incendio afecta a viviendas en vecindario de casas móviles del noroeste de Miami-Dade

Un incendio que se registró la madrugada de este lunes en el noroeste de Miami afecta a dos viviendas, aunque aparentemente solo una resultó impactada directamente por las llamas.

Las imágenes de Telemundo 51 mostraban a unidades de los bomberos de Miami-Dade que llegaron al área de la cuadra 20400 en la 55 Court del noroeste de Miami-Dade atendiendo la emergencia que se registró temprano este lunes.

De acuerdo con reportes desde el lugar, los habitantes de las viviendas afectadas lograron salir. Pasadas las 6:15 a.m. el fuego aparentemente había sido controlado, pero la escena permanecía activa con una cinta para evitar el paso de residentes y vehículos en el área de la la calle 204 del noroeste y la 55 Court.

Al parecer dos estructuras resultaron afectadas, pero solo una de ellas se habría incendiado. El vecindario es una zona de casas móviles.

Telemundo 51 logró hablar con un vecino afectado por este fuego. "Bueno, yo estaba durmiendo y sobre las 3:30- 4:00 a.m. los vecinos me levantan que había fuego afuera y cuando salí había fuego al lado de la casa. Lo primero que me vino a la mente fue salir rápido para la calle corriendo y salvar mi vida".

Telemundo 51 pudo conocer que una persona resultó con lesiones leves, pero esa información aún no ha sido confirmada por los bomberos. Se espera el parte oficial de lo ocurrido.

Los bomberos permanecían en el lugar investigando dónde se originó este incendio y qué fue exactamente lo que lo provocó.

