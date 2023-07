Identifican a mujer que murió tras tiroteo en Miami

Detectives de Homicicios de la policía de Miami identificaron a una mujer que murió baleada en el área de Liberty City este domingo.

La policía acudió al área de la avenida 14 en el noroeste (NW) y la 58 Terrace, el domingo en la mañana alrededor de la medianoche y encontró que sufría unas aparentes heridas de bala.

De acuerdo con la policía, cuando los oficiales llegaron, encontraron que la mujer de 24 años, identificada como Destiny Gladys Melgar, fue declarada muerta en el lugar.

Se trata de uno de los incidentes violentos del domingo, que también involucró un tiroteo en una gasolinera de Opa Locka, que dejó un herido.

Detectives with the Miami Homicide unit are actively investigating what led up to the shooting.