Identifican a joven que murió tras tiroteo en club nocturno de Broward, ofrecen recompensa por el sospechoso

La policía de Broward identificó como Travis Turner, de 29 años, al joven que murió tras un tiroteo en un local nocturno de Lauderdale Lakes, el pasado martes en la madrugada y ahora se centra en la búsqueda del sospechoso por lo que está ofreciendo recompensa a quien comparta información que lleve a su arresto.

Aproximadamente a las 2:19 a.m. del martes la policía de Broward recibió una llamada de emergencia sobre un tiroteo en el local VYPZ Lounge , ubicado en el 4260 de North State Road 7, en Lauderdale Lakes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Oficiales de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO, en inglés) y personal de los bomberos se traladaron al lugar y al llegar encontraron a Turner con heridas de bala. Paramédicos lo declararon muerto en el sitio.

Una mujer también vinculada con este hecho fue encontrada con heridas que no comprometían su vida en un hospital cercano, según dijo BSO.

Este jueves, la policía de Broward dijo que está ofreciendo una recompensa de hasta $ 5,000 a quien proporcione información que conduzca al arresto del responsable de disparar.

Se le pide a cualquier persona con información que la comunique a la Línea de Alto al Crimen de Broward al 954 493-TIPS (8477).

“Es 4 de julio. Las personas dentro estaban tratando de divertirse. Nadie sabe por qué dispararon", eso dijo un testigo, quien estaba en el estacionamiento en el momento en que se desató la balacera.

Un trabajador del área señala que la zona no es muy tranquila. “Como hoy es día de fiesta, ayer seguro había alguna actividad y yo le decía a alguien que mucho había durado que pasara algo así”, dijo Federico Villamil.

Ya en la escena, las autoridades enfocaron su investigación en un vehículo BMW negro que fue remolcado de la escena.

“Para serte sincero no me sorprendió. Yo lo estaba esperando hace mucho porque esta área no es muy tranquila que digamos. Yo espero que no se vuelva a repetir porque esas son cosas que a uno lo asustan”, agregó Villamil.

La Unidad de Homcidios de la Policía de Broward investiga los motivos que condujeron a este tiroteo.