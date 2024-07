Identifican a joven de 16 años hallado ahogado en un río Port St. Lucie

La policía de Port St. Lucie confirmó el martes que encontró el cuerpo de un joven de 16 años en eun río de Port St. Lucie.

WPTV habló con una mujer que dijo ser tía de Ja'Quon Madaris, de 16 años, quien estaba pescando con amigos cuando desapareció este martes. Dijo que su sobrino no sabía nadar. La familia confirmó que su cuerpo ya fue encontrado.

El Departamento de Policía de Port St. Lucie confirmó en X que un "joven de 16 años estaba pescando debajo del puente con otros dos jóvenes. Los tres jóvenes intentaron cruzar el perímetro de una zona de manglares cuando el agua se volvió demasiado profunda para el joveN de 16 años, que se sumergió bajo el agua y no pudo salir a la superficie".

Agregó que el equipo de buceo de la Oficina del Sheriff del condado de St. Lucie "recuperó el cuerpo del menor sumergido debajo del puente".

La policía de Port St. Lucie le dijo a WPTV que el joven de 16 años y dos amigos estaban pescando e intentando cruzar el río en aguas poco profundas cuando la profundidad aumentóde 10 a 12 pies. El cuerpo fue recuperado poco antes de las cuatro de la tarde.

El Departamento de Policía de Port St. Lucie publicó en X aproximadamente a la 1 p.m. que el incidente ocurrió debajo de Twin Bridges en Southeast Port St. Lucie Boulevard, al este de Southeast Floresta Drive.

Los funcionarios de policía de Post St. Lucie dijeron que este es el segundo incidente relacionado con el agua al que han respondido desde principios de enero.

"Sólo porque estás pescando desde tierra, no des por sentado que no vas a terminar en el agua", compartió el jefe asistente de Port St. Lucie, Leo Niemczyk. "Si no eres un buen nadador, considere llevar o usar un chaleco salvavidas, un dispositivo de flotación, tenerlo a mano. Uno de sus amigos podría haberle arrojado uno si tuviera uno disponible”.