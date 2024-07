Familia de opositor cubano en huelga de hambre pide ayuda internacional

MIAMI, Florida - "Mi hermano se va a morir", dijo al centro de denuncias de Cuba Decide la hermana del opositor cubano Carlos Michael Morales, en estado crítico de Salud debido a una huelga de hambre que hoy cumple 15 días.

Yuniel Suárez, promotor de Cuba Decide y quien ha estado en contacto directo con la familia Morales, relató que el también periodista independiente transita por su segunda huelga de hambre, luego de suspender una primera por petición de su abogada de defensa.

Morales, recientemente salió de prisión al terminar una condena de 2 años y 10 meses por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Pero volvió a ser detenido por su activismo político. Su abogada había solicitado a la fiscalía provincial un habeas corpus, que fue rechazado.

Minutos antes de ser detenido, en el mes de mayo pasado, Morales compartió un vídeo en el que denunció la arbitrariedad de la policía represiva cubana y dijo que no iba a comer, que entraría a la prisión "plantado en una huelga de hambre". Recordando a su compatriota de causa sentenció -"o me liberan o me muero igual que Orlando Zapata Tamayo.

Carlos Michael se encuentra detenido en el centro hospitalario de la prisión de Guamajal en Villa Clara, y su familia no ha tenido acceso a verlo.

A través del Centro de Denuncia de Cuba Decide la familia pidió ayuda internacional para intervenir por la salud de Morales, pero hasta la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado al respecto.

Los organismos internacionales como la CIDH y otras instituciones tienen que acompañar al pueblo cubano en esto, apoyarlo, activando los mecanismos de ayuda y de visibilidad ante las violaciones de Derechos Humanos en la isla, apuntó Suárez, promotor de Cuba Decide.

Por su parte, la organización Prisioner Defenders , compartió la estadística de 1,723 presos políticos que como Carlos Michael sufren la violación de sus derechos en prisión.

"De estos 150 figuraban como prisioneros políticos a inicios de julio de 2021 antes del 11/J y 608 son los que desde entonces han cumplido íntegramente sus condenas", dijo Javier Larrondo presidente de la organización Prisioner Defenders.