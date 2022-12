Identifican a hombre atropellado en Miramar

Detectives de Miramar buscan identificar al hombre que falleció atropellado en una zona rural del condado Broward, este martes. La uniformada también reúne pistas para localizar al conductor involucrado que no se detuvo tras el accidente.

Policías establecieron un perímetro, cerca de las sendas al norte de la Carretera US 27, entre las salidas hacia Krome Avenue y Pembroke Road, en el oeste del condado Broward. Un conductor localizó el cuerpo allí, aproximadamente a las 7 y 15 de la mañana.

“Se trata de un hombre con una edad entre 60 y 70 años”, asegura Tania Rues, vocera de la policía local. La funcionaria añade que se considera la posibilidad de que se trate de una persona desamparada “a partir de la forma en la que estaba vestida y por estar caminando en una zona deshabitada” y agrega que no cuenta con identificación oficial.

Preliminarmente, los agentes indican que probablemente el vehículo involucrado es un medio de transporte commercial. “Esto, según las lesiones de la víctima y la evidencia en la escena”, señala Rues.

Sobre el conductor involucrado en el hecho: oficiales no descartan que pudo no haberse percatado del arrollamiento porque “No hay mucha luz en la zona, no hay negocios o viviendas alrededor”, indica Rues y agrega que “Se piensa que quizá esto fue un accidente”.

Sin cámaras de videovigilancia en los predios del suceso y con una probabilidad reducida de testigos, agentes de Miramar solicitan ayuda a la comunidad para identificar a la víctima y al conductor: “Si estabas pasando por la zona a esa hora y viste algo inusual, llámanos. Si manejabas por allí, sentiste un golpe y después descubriste daños en el vehículo, comunícate con nosotros”, concluye Rues.

Puede aportar cualquier pista o dato relevante sobre el caso, mediante una llamada a la policía de Miramar (954) 602-4000.