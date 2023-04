“Humilla e intimida a los empleados”: dijo un antiguo comisionado de Miami en el juicio contra Joe Carollo

El caso que están presentando los abogados de los empresarios Bill Fuller y su socio Martin Pinilla contra el conocido político, Joe Carollo, continuó este miércoles con el testimonio del antiguo comisionado Ken Russell quien describió a Carollo como un enemigo político pero no personal.

El ex comisionado de la ciudad de Miami, Ken Russell, le dijo al jurado que llegó un momento en que estaba avergonzado de la ciudad y apuntó a momentos de fuerte confrontación en reuniones.

Russell testificó que el comisionado Joe Carollo frecuentemente trataba a los residentes de la ciudad sin respeto y que humillaba e intimidaba a los empleados.

Dijo que llegó un momento en que otros negocios que no son propiedad de Bill Fuller se convirtieron en el blanco de la ciudad sin motivo y dijo que era para justificar las represalias que el Comisionado tomaba contra los negocios de Fuller.

El antiguo comisionado le dijo al jurado que Carollo pidió en una reunión pública que se investigaran sus finanzas solo porque este se opuso al nuevo plan para rediseñar los distritos de la ciudad.

El ex comisionado dijo que el nuevo plan dividía su distrito entre la US-1 para poder incluir en el distrito de Carollo una casa propiedad del comisionado que hasta el momento estaba fuera de su distrito. Y que la oposición de Russell enfureció al comisionado, que la venganza y las represalias eran en sus palabras el modus operandi de Joe Carollo.

Más temprano el jurado escuchó el testimonio de Richard Blom, quien fue jefe de la policía de Doral hasta que en el 2018 se fue a trabajar como jefe de despacho del comisionado Carollo. En su carta de renuncia describió el año y tanto que mantuvo el cargo como confuso, frustrante y perturbador.

Blom dijo que se sintió incómodo cuando el comisionado le ordenó tomar fotos de los negocios de Fuller como el establecimiento Las Taquerías localizado en la calle ocho y la 5 del suroeste de Miami y el famoso Ball and Chain de manera escondida para que no lo vieran. Y fue asignado a investigar los negocios exhaustivamente.

El antiguo jefe de policía de la ciudad de Doral testificó ante el jurado que Carollo apuntaba a propiedades de Fuller que no quería en la Calle 8 como un mural a la altura de la Avenida 16, el abogado de Fuller le preguntó la razón para tal decisión y Blom respondió que Carollo le afirmó que tenía demasiadas personas afroamericanas.

Hasta ahora solo le ha tocado el turno a los abogados de Bill Fuller y su socio Martin Pinilla presentar su caso y sus testigos. Durante el argumento de apertura los abogados de Carollo afirmaron que el comisionado ha actuado bajo la ley y de forma apropiada para proteger a los residentes de su distrito de violaciones peligrosas.

DECLARACIONES DEL MARTES

Arturo Acevedo, quien fuera despedido después de 6 meses en el cargo de jefe de policía de Miami, testificó que poco después de llegar a la ciudad, oficiales de la ciudad le advirtieron que enfrentaría consecuencias si no hacía lo que dijera el comisionado Joe Carollo.

Durante su testimonio señaló que gran parte de lo que relataba estaba documentado en reuniones de la comisión de la ciudad de Miami.

Arturo Acevedo dijo que desde un principio muchos le hablaron sobre el odio que Carollo tenía hacia el empresario Bill Fuller, por lo que le advirtieron que como residente se mantuviera alejado de sus negocios y que como jefe de policía, Carollo esperaba que tuviera a las propiedades de Fuller bajo la mirilla.

Acevedo explicó que la carta constitutiva de la ciudad de Miami indica que los comisionados deben presentar sus solicitudes a través del administrador y no darle ordenes a la policía. A lo que Carollo respondió que le haría sus peticiones al administrador porque la comisión lo puede despedir.

Más temprano durante la sección de este martes testificó el jefe de la policía anterior a Acevedo, que fue Jorge Colina, durante el juicio mostraron una reunión de la comisión en febrero del 2019 donde se le ve a Carollo decirle a Colina: "Usted a venido aquí muy a la defensiva jefe".

Le dijo el comisionado Carollo quien estaba cuestionado las acciones de agentes de la policía en un negocio de Fuller llamado Las Taquerías y localizado en la calle 8 y la 5 del suroeste de Miami y que el jefe Colina se encargaba de defender.

"Usted no me va a acosar a mí como le hace a las otras personas. Yo no voy a hacer intimidado", le espetó el entonces jefe de la policía al comisionado Carollo.

Colina testificó que según sus casi 30 años de experiencia como policía, el estimaba que Joe Carollo estaba tomando represalias en contra de los negocios de Fuller.

En una demanda de los empresarios Bill Fuller y Martin Pinilla, ambos insisten que Carollo ha dedicado sus años en la Comisión a exceder sus poderes como comisionado para destruir sus negocios en represalia y por motivos políticos.

Sostienen que la razón habría sido que Bill Fuller habría apoyado a Alfie León, contrincante político de Carollo.

Los empresarios acusan al comisionado de presuntamente utilizar el departamento de códigos y el departamento de la policía de la ciudad de Miami para tomar represalias y obligar a cerrar algunos de sus negocios en particular el popular centro nocturno y turístico localizado en la calle 8, Ball and Chain.