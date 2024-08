Varios hospitalizados tras fuga de monóxido de carbono en secundaria de Weston

El Cuerpo de Bomberos de Broward acudió este viernes en la mañana a la Escuela Secundaria Cypress Bay en Weston, donde al menos cinco personas tuvieron que ser trasladadas al hospital Cleveland Clinic, producto de una fuga de monóxido de carbono, según las autoridades.

Los bomberos de Broward, informaron que aproximadamente a las 9:30 a.m. del viernes, recibieron una llamada de emergencia sobre varias personas en la Escuela Secundaria Cypress Bay, ubicada en 18600 Vista Park Blvd, que experimentaban síntomas de náuseas y dolor de cabeza.

Los informes iniciales involucraron a pacientes adultos que se encontraban en la cafetería de la escuela, dijeron los bomberos.

A su llegada, las unidades de emergencia comenzaron a tratar a los pacientes, pero otros afectados comenzaron a informar síntomas similares. Los bomberos identificaron rápidamente que los síntomas eran consistentes con la exposición al monóxido de carbono.

En respuesta, las personas afectadas fueron reubicadas de inmediato a un área más segura y se llamaron recursos adicionales a la escena, según los bomberos.

Dada la naturaleza y el número de pacientes, el equipo de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos del Sheriff de Broward, junto con el equipo de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Sunrise, acudieron a la escuela para realizar una evaluación e investigación exhaustivas.

Los bomberos encontraron niveles elevados de monóxido de carbono en la cafetería de la escuela. Por precaución, los equipos de materiales peligrosos cerraron el sistema de gas propano que abastece a la escuela y tras el cierre del sistema de gas, los equipos ventilaron el edificio y confirmaron más tarde que los niveles de monóxido de carbono habían vuelto a la normalidad.

En total, cinco personas fueron atendidas en el lugar, incluidos cuatro empleados de la escuela y un bombero. Todos los pacientes fueron transportados al Hospital Cleveland Clinic en condición estable, señaló el Departamento de Bomberos de Broward.

La fuente de la fuga de monóxido de carbono está bajo investigación y se pudo conocer que los estudiantes salieron más temprano de clases este viernes.

UPDATE #1 - Two HazMat teams have begun ventilation of the building and the Carbon Monoxide levels are now low. Additional adult patients are being evaluated and additional EMS units have been called in. While we understand that you may be concerned, we ask that you do not… https://t.co/KvM7jxCFOi