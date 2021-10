Hombre resulta herido tras fiesta en local de una fraternidad de Miami Dade

Un hombre resultó herido tras una fiesta en un local rentado de un club de una fraternidad en el sur de Miami Dade. Supuestamente el incidente ocurrió en horas de la madrugada del domingo en un local alquilado en un club de la fraternidad Elks en South Miami.

Entre las normas del lugar está que la música debe terminar antes de la medianoche pero al parecer los que rentaron el lugar este fin de semana incumplieron dicha regla.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Un hombre resultó herido en un tiroteo la madrugada del domingo en el sur de Miami. Según las autoridades el incidente ocurrió aproximadamente a las 2 a.m. en el club Elks Lodge ubicado en la calle 72 del suroeste y la avenida 103.

José Rivera, quien visita el lugar todos los fines de semana dice estar sorprendido "porque es un sitio muy tranquilo que yo sepa y los miembros aprecian mucho el club.”

José visita el lugar frecuentemente, dice estar asombrado con lo sucedido. “Nosotros venimos los fines de semana y la verdad es que estamos con nuestro instructor y la gente que viene a clases antes o después. Pero es tranquilo y no veo que viene mucha gente.”

La logia Elks es considerada una de las organizaciones fraternales más antiguas de Miami que brinda hermandad y espíritu cívico a todos sus miembros. Desde su fundación hace 111 años la fraternidad tiene entre sus objetivos ayudar a los más necesitados de la comunidad con el dinero que recaudan del alquiler de sus locales.

La noche del sábado rentaron uno de sus salones para una fiesta privada, pero al parecer al finalizar la actividad en el estacionamiento del lugar hubo un altercado en el cual un hombre recibió un disparo en el pecho y fue trasladado al Hospital Regional de Kendall en estado crítico, según informó la policía.

A raíz del incidente el presidente de la institución declaró: “Estamos profundamente decepcionados por el comportamiento mostrado por personas no invitadas en nuestro estacionamiento temprano en la mañana del domingo. Este comportamiento violento traído a nuestra propiedad por personas externas no es nuestra cultura y no será tolerado. Estamos cooperando plenamente con la policía y hemos proporcionado a los investigadores varios videos.”

Las autoridades piden que si tiene alguna información se comunique con la línea de alto al crimen de Miami Dade mediante el número 305 471 8877.