Hombre pide ayuda para salvar a su esposa agonizante con quien tiene 5 hijos pequeños

Un hombre clama por ayuda para salvar la vida de su esposa y madre de sus 5 hijos que está agonizando en el hospital Kendall Regional y necesita un transplante de pulmón tras sobrevivir al COVID-19.

"Estoy pidiendo ayuda a quien mire, quien me pueda ayudar para salvar a mi esposa que no quiero que se muera", dice en un llamado de urgencia Eliseo Pineda, quien anhela salvar a su esposa y madre de sus 5 hijos incluyendo un bebé de 3 meses.

Wendy Pena según su esposo no logró vacunarse contra el COVID-19 por varios problemas de salud que tuvo y por complicaciones en el parto de su bebé que nació prematuro.

Ahora su esposo Pineda pide ayuda para salvarla "tengo a mi esposa aquí por dos meses cogió COVID-19 y no se ha podido recuperar salió de la entubación, pero se le quedó un pulmón muy malo".

"Los muchachos fueron a la escuela de verano y trajeron el COVID-19, nos dio a los 7, ella no se ha podido recuperar y sigue en un estado muy crítico, día y noche, muy duro ver la situación en que está ella agonizando, fastidiada sin aire se está ahogando y es muy duro para mi", dice el hombre angustiado.

La condición de esta madre de familia es crítica y según su esposo solo un transplante de pulmón podría salvarla. "Estoy desesperado porque dicen los doctores que no pueden hacer nada aquí solo el Jackson y no califica por no ser residente".

Cada segundo que pasa es crucial para esta mujer que se debate entre la vida y la muerte. "Se me parte el alma verla en esa situación lloro día y noche porque tengo que cuidar a mis niños, alistarlos para la escuela y es muy triste no le deseo a nadie por lo que estoy pasando", asevera el esposo.

Para Eliseo los minutos y segundos pasan lentos en esta sala del hospital mientras espera un milagro, "estoy pidiendo por favor que me puedan ayudar para que no se muera y pueda regresar con sus niños".

Contactamos al hospital Kendall Regional para saber las posibilidades que tiene esta madre de familia, pero hasta ahora no recibimos respuesta.