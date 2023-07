Un hombre se mata tras herir de gravedad a una mujer en una disputa doméstica

Un hombre murió y una mujer resultó herida tras un incidente de violencia doméstica en Oakland Park ocurrido este domingo por la mañana, en lo que los agentes de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO, por su sigla en inglés) fueron llamados a la escena.

Oficiales de BSO y Oakland Park Fire Rescue fueron alertados sobre un tiroteo ocurrido cerca de las 10:00 am en las inmediaciones de la cuadra 100 del NW y la 52 Court.

Según un informe policial, cuando llegaron los agentes, encontraron a una mujer de unos 30 años en estado crítico debido a una herida de bala. De inmediato, los paramédicos comenzaron a prestarle ayuda y la transportaron a un hospital local con lesiones que amenazan su vida.

“Es una tragedia para el barrio de nosotros porque no estamos acostumbrados a ver esto”, dijo un residente de la zona.

El sospechoso que se atrincheró en la casa luego fue declarado muerto en la escena por un disparo que se propinó, dijo la policía. Algunos vecinos alegan que podría tratarse del esposo de la mujer y que los incidentes ocurrieron delante de los hijos de la pareja.

“Ella iba cruzando –según lo que me dijeron, porque no me consta– y él le disparó por la espalda. Luego, él entró en la casa y se disparó dicen que dos tiros”, dijo una persona del vecindario.

“El vino a la casa para hacernos unos trabajos. Era una persona muy decente, pero tenía problemas de depresión”, aseguraron vecinos de la pareja.

Ahora detectives de la Oficina del Sheriff de Broward investigan el incidente.