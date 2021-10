Hombre demanda a hospital exigiendo uso de Ivermectina para esposa con COVID-19

Ryan Drock, un hombre de Loxahatchee ha dicho que su esposa se encuentra a las puertas de la muerte, y que ya no tiene otra opción más que intentar con la droga Ivermectina.

Tamara Drock, la esposa de Ryan Drock, lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Palm Beach Gardens Medical Center infectada con el COVID-19 desde el pasado mes de agosto.

Ralph Lorigo, abogado, dice:

“Esta mujer está en una situación muy delicada y llevan más de 18 días pegada a un respirador”.

Pero su esposo cree que aún queda algo por hacer: recurrir al medicamento ivermectina, que comúnmente se utiliza para combatir parásitos. Por esta razón ha presentado una demanda contra el centro médico.

“El hospital se ha negado a darle Ivermectina, a pesar que ya han terminado con todo su protocolo. Están en una situación de ver y esperar”.

La administración federal de drogas y alimentos por sus siglas en inglés FDA, advierten en su pagina web contra del uso de Ivermectina para tratar el COVID-19.

“ La FDA no ha autorizado o aprobado el uso de Ivermectina para el tratamiento o prevención del COVID-19 en humanos o animales. La Ivermectina no ha demostrado ser segura o efectiva para estas indicaciones”.

La .Dra Leslie Díaz, especialista en enfermedades infecciosas nos confirmó, vía telefónica, que antes de que la vacuna estuviese disponible, llegó a utilizar la Ivermectina, pero llegó a la misma conclusión que la FDA.

“Es una cosa muy verídica que la ciencia que hay con respecto a la Ivermectina, no se enseña que no le hace nada al virus y no hace nada para prevenir hospitalizaciones o mejorar el paciente”, dijo Díaz

No obstante el abogado de esta pareja sostiene que este medicamento podría ser la última opción que tiene esta mujer para ganarle la batalla al covid.

“He hecho mucho de estos casos a lo largo del país, y la gente de su edad sí se está muriendo.Son circunstancias muy impactantes.

El centro médico no ha comentado sobre este caso y aún se está a la espera de que un juez tome una decisión, todo esto mientras esta mujer permanece en el centro de cuidados intensivos.