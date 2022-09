Hombre brutalmente atropellado por chofer que se dio a la fuga

Miguel Bohorquez, un hombre colombiano, el pasado 26 de agosto fue atropellado en su moto por una camioneta negra que se dio a la fuga.

“Él me atropella y yo caigo por mi mismo carril la moto se enreda en mi pie y eso es lo que me parte en 3 partes la pierna. Yo solo escuché el chirrido alcanzó a ver el espejo yo iba por mi derecha en mi moto y yo iba normal esa zona es de 30 y el me pasa a 70 millas”, dice.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Miguel estaba comprando las últimas cosas para la llegada a casa de su recién nacido, cuando fue embestido en el bloque 1000 del Miami Ave.

“El frena porque yo cuando caigo no quedo inconsciente escucho el freno h era la camioneta se bajan tres sujetos y se suben y arrancan”.

Según la victima la recuperación ha sido muy difícil y lo más complicado es que no ha podido trabajar para poder mantener su hogar.

Ahora queda a la espera de las diferentes ayudas que le ofrecen para poder continuar su recuperación.

“Si alguien nos puede ayudar de cualquier forma aquí puedes estar partido en mil pedazos, pero la renta la comida pañales…”

Las autoridades siguen en búsqueda del sospechoso responsable del aparatoso choque guiándose de la foto de la camioneta capturada por un transeúnte.

“Una persona de muy buen corazón cómo muchas me dijeron tranquilo le alcancé a tomar una foto y cómo pudo me lo anotó en mi celular…”