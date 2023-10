Hombre acusado de intento de robo de auto y secuestro de una niña

“Todavía estamos nerviosos por lo que pasó pero estamos tranquilos porque no logro llevarse a la niña”, relata la abuela de la menor que intentaron secuestrar mientras robaban un auto.

La mujer aceptó conversar por teléfono pues dice que aún siente miedo, a pesar de que el sujeto que intentó robarse su auto con su sobrina nieta dentro, está preso y sin derecho a fianza.

“Nosotros estábamos conversando alrededor del carro, los padres de la niña conmigo y con mi esposo”, cuando todo sucedió.

Yendry Carrazana, de 34 años, se “acercó al vehículo e intentó meterse por la fuerza”, describe la escena de lo sucedido un sobrino de la víctima.

Las personas intentaron impedirlo mientras le decían que había una niña dentro que no se la llevara pero el sujeto ya tenía el pie en el acelerador.

“Yo me agarré de la ventana para intentar sacar a la niña, pero caí al suelo y me di un golpe con la rueda, también me di un golpe en la rodilla”, precisan los familiares.

“Cuando mi abuela cayó al suelo entró a la casa y ahí salimos nosotros, ya mi abuelo lo tenía en el suelo, agarrado, con la policía al teléfono”, relatan.

Para poder detenerlo, la madre de la niña se sentó sobre el sujeto y activó el freno con su pie, para que el carro no se moviera.

Según los testigos, Carrazana comenzó a decir que lo estaban persiguiendo y que por eso necesitaba escaper. “El estaba muy alterado, la mayoría de las cosas que decía eran incoherentes”, recuerdan los familiares.

Durante su comparecencia en corte, la jueza le negó el derecho a fianza pero eso no calma a la familia. “Esperamos que las autoridades cumplan y hagan lo que tienen que hacer, sacar de la calle a esta persona”.