Hialeah toma acción para mitigar el aumento del precio del agua

La ciudad de Hialeah aprobó la suspensión de la tarifa de franquicia para mitigar el impacto del aumento en el costo del agua.

En el último año, el presupuesto de Hialeah ha experimentado un incremento significativo de más de 50 millones de dólares. Esto representa una mayor capacidad financiera para abordar diversas necesidades y proyectos en la ciudad, incluyendo la inversión en infraestructura clave como el alcantarillado y la mejora de las calles.

Según lo discutido en la reunión del Concejo, los ciudadanos verán una inversión de 80 millones de dólares en estas áreas críticas. Sin embargo, a pesar de estos avances, una preocupación constante para muchas familias ha sido el aumento en la factura del agua.

El costo del agua en el condado Miami-Dade ha experimentado un alza, lo que ha generado inquietud entre los residentes de Hialeah. Consciente de esta situación, el Concejo Municipal tomó una decisión crucial: eliminar la tarifa de franquicia que la ciudad cobra por las operaciones del agua.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Esta medida busca aliviar la carga financiera de las familias, asegurando que no se vean afectadas por los incrementos en los costos del agua, siempre y cuando su consumo mensual no supere los 5,250 galones. En palabras del alcalde Bovo, esto significa que, a pesar del aumento impuesto por el condado, los residentes no verán reflejado este incremento en sus facturas de agua.

El Concejo Municipal de Hialeah aprobó por unanimidad la ordenanza que suspende la tarifa de franquicia en una votación inicial realizada este martes. Los cinco miembros presentes —Jesús Tundidor, Mónica Pérez, Melinda De La Vega, Carl Zogby y Luis Rodríguez— votaron a favor de la medida. Los concejales Bryan Calvo y Jacqueline García-Roves estuvieron ausentes durante esta sesión.

La segunda y última votación para confirmar la suspensión de la tarifa de franquicia está programada para el 27 de agosto.