Hialeah implementa el uso de mascarillas en transporte público

El 1ro de Febreto entró en vigor una regla del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que requiere el uso de las mascarillas en todo medio de transporte público. Es parte de la orden del presidente Biden para combatir la pandemia.

Carlos Hernández, alcalde de Hialeah, dice: “en Hialeah han habido incidentes donde algunas personas no han querido usar la máscara en la guagua y no se ha podido hacer nada”.

Ahora afirma que el uso de las mascarillas será obligatorio en todo momento en el trasporte público de la ciudad

“Las personas que no quiera usar la máscara no la dejarán entrar y si se la quitan le pedirán que se baje y si no entonces se le llamará a la policía que tomará las acciones necesarias”, dice Hernández.

Pero ¿cuáles serían esas acciones?

“La policía le pedirá que salga y si no quiere salir entones será arrestada. La ley federal es la ley máxima del país, asi que la ley del presidente es más poderosa que la del gobernador”

Al respecto el condado Miami-Dade emitió una declaración:

“Nuestras medidas en Miami-Dade ya requerían el uso de máscaras en público, incluso en el transporte público. Mientras Florida enfrenta la amenaza de una cepa nueva y más contagiosa, es más crítico que nunca que los residentes sigan las precauciones de salud pública para nuestra comunidad".