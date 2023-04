Hialeah enfrenta escasez de personal en el servicio del 911

Luego que un empleado de la ciudad de Hialeah pidiera ayuda públicamente por una supuesta escasez de personal en el centro del servicio de emergencia del 911, pudimos conversar en Exclusiva con una ex empleada de ese departamento que asegura que además hay una mala administración en ese centro.

Exempleada del centro de llamadas del 911 de Hialeah, dice: “tienen un alto número de llamadas en el centro que no son contestadas y que no rebotan en el condado, todo esto por la mala administración reducir el número de empleado por turno”.

Hace cinco años hubo un éxodo de 26 empleados en este departamento por muchas razones, según esta exempleada, entre ellas la eliminación de pensiones, los bajos salarios y las largas jornadas laborales.

“Trabajan excesivamente, hay muchos empleados que se van por el maltrato y el favoritismo, hay mucho favoritismo, la corrupción que existe es desproporcionada, hasta una actriz pornográfica fue empleada”.

Además, según esta exempleada hay muchos trabajando en el centro sin el certificado requerido por el estado.

“Yo no me fui por dinero, a mí me negaron la oportunidad de tomar el examen, mientras permitían que otros empleados trabajaran sin certificado del estado”.

El alcalde Esteban Bovo, a través de un comunicado, nos dijo lo siguiente:

“En los últimos días, mi oficina ha recibido varias solicitudes sobre las operaciones de la División de 911 de la Ciudad de Hialeah. Quiero asegurar a los residentes de la ciudad que nuestro centro de llamadas del 911 está funcionando y está listo para despachar servicios de emergencia según sea necesario. Contrariamente a un reporte reciente de los medios, no hay ninguna crisis en esta división y cualquier mención a una crisis es completamente fabricada”.

53 el departamento no cumple con el requerimiento de contestar el 90 % de las llamadas del 911 antes de 10 segundos, todo esto compromete la seguridad del ciudadano.

En cuanto a la reducción de Pensiones el alcalde de Hialeah nos dijo que sería irresponsable de su parte ofrecerles a los empleados de la ciudad beneficios que los residentes de la ciudad no pueden pagar.