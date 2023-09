Hermano de Gustavo Petro revela que el presidente de Colombia tiene Asperger

Una explosiva entrevista del hermano del presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegura que el mandatario tiene el síndrome de Asperger, una condición que se caracteriza por tener problemas de comunicación.

Las declaraciones del hermano de presidente sobre sus padecimientos del supuesto síndrome de Asperger, generaron toda clase de reacciones e incluso la del propio mandatario quien salió a desmentirlo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“Mi papá nos llevó al psicólogo y dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, Asperger … Y en el caso de Gustavo, es más intenso que el mío”, dijo en una entrevista el pasado domingo, Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia, durante la emisión del programa periodístico Los Informantes del canal Caracol.

El Asperger -según los expertos- es un trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse con efectividad.

Según el psicólogo clínico, Sergio Sandoval, este es “un trastorno en el neurodesarrollo y afecta de interacción social, el tema de comunicación y dentro de esos también se ve desarrollar actividades de una manera muy eficiente”.

El mismo presidente Gustavo Petro desde su cuenta en X, desmintió a su propio hermano cuando dijo: “Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años de edad”.

Las reacciones desde el senado de la república no se hicieron esperar, el senador Jota Pe Hernández dice que efectivamente el presidente no padece ese síndrome. “Eso a mí no me cuadraba que Gustavo Petro lo tuviese y miren que salió a desmentirlo. Dijo yo no tengo ese síndrome de Asperger que han tenido otros genios en el mundo”.

Además, segura que lo que sí tiene Petro son serios problemas, pero de otra índole. “En el libro que él mismo escribió en una de sus páginas deja claro que sí, que no solamente ha padecido de depresión, sino que ha acudido al consumo de algunas drogas el tema del trago en campaña lo mostró”.

Juan Fernando Petro aseguró en otro medio de comunicación que la entrevista del programa Los informantes “fue “manipulada”.