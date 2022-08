Hermana de Nikolas Cruz quedaría sin abogados tras no poder pagarlos

Cuando Nikolas Cruz, el autor confeso del tiroteo en la secundaria de Parkland, entra en su tercera semana de juicio de sentencia por la masacre en la escuela Marjory Stoneman Douglas, su hermana biológica se encuentra en una cárcel de Miami-Dade por un cargo de robo de auto.

Este viernes la mujer se presentó en corte y se supo que es probable que obtenga un defensor público porque no puede pagar los abogados privados que decidieron retirarse del caso.

El próximo juicio de Danielle Woodard, de 35 años, ahora puede verse complicado pues sus abogados le han pedido a un juez que les permita retirarse del caso, alegando que ella ya no puede pagar los costos de sus servicios.

Con anterioridad habría apuntado además que no estaban de acuerdo con los deseos de la mujer de testificar en defensa de su hermano.

“No creemos que sea útil en su caso”, dijo el abogado defensor de Miami, Fred Moldovan.

Aunque el caso de Parkland no se mencionó directamente, sí se supo que el abogado le había dicho a los medios que ella no estaba siguiendo su consejo de no testificar.

Resulta que plantearon ese argumento en una moción anterior para retirarse y otro juez rechazó esa moción en parte porque encontró que la disputa sobre el asesoramiento no era suficiente para justificar un retiro del caso.

Aunque Danielle Woodard no creció con Nikolas Cruz, ella podía contarle al jurado sobre el abuso de sustancias de su madre, algo que el equipo de defensa del tirador del Parkland ha señalado podría utilizar para argumentar que, mientras estaba en el útero, él sufrió daño cerebral por las drogas y el alcohol que tomaba la madre.

El momento y los detalles del posible testimonio en el tribunal de circuito del condado de Broward tampoco están claros.