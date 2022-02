Hermana de joven baleado y en estado vegetativo pide ayuda porque el seguro médico, no quiere cubrir la rehabilitación.

Tatiana de León, dice: “hemos aplicado para 5 Rehabilitaciones locales y todas han sido negadas por el seguro y también hemos aplicado para aproximadamente 20 nursing homes”.

Su hermano Andy de León, fue baleado en la cabeza el 19 de mayo de 2021, cuando un sujeto identificado como Jhonatan Clemente, le disparó a quema ropa, por según dijo en corte, estar molesto con su ex pareja por terminar la relación. Desde entonces, Andy, de 30 años, permanece en estado vegetativo.

“Y nosotros sufriendo como familia ahora estamos enfrentando la dura realidad de lo complejo que es la salud en este país”, dice Tatiana.

Hospitalizado por tres meses en el Kendal Regional y luego traslado al centro médico Select, Andy, asegura su hermana, ha tenido notables mejorías.

“Le han quitado la traqueotomía, le quitaron el catéter para poder orinar por su cuenta y también ha hecho algún proceso con tragar”, dice Tatiana.

Pero no es suficiente, sostiene, y ahora Andy requiere una rehabilitación, posible en el centro médico West Gables.

“Es el único lugar que lo está aceptando y desafortunadamente le escribí una carta al seguro, suplicándole que hiciera una excepción, y el seguro me lo negó. El seguro es Bright Health”, dice Tatiana.

Dejándoles como única opción el cuidado del paciente en casa con asistencia de una enfermera por algunas horas, según Tatiana, la familia enfrenta otros obstáculos.

“Mi papá está muy enfermo y se ha deteriorado después de lo de Andy, todo se le olvida”.

Desesperada y sin muchas opciones, Tatiana busca respuestas.

“Me considero una persona inteligente capaz inteligente y he sufrido, me he encontrado con puertas cerradas”.