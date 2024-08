Habla sobreviviente de choque que dejó dos muertos

El pasado sábado por la mañana, Juanita Hernández iba para el trabajo y perdió a su prometido, Abraham Molina, y a su amigo, Jesús Anzelmi, en un accidente en el downtown de Miami.

Juanita recuerda aquel momento. "Salimos de la casa, tranquilos", comenta, su voz quebrada por la emoción. Abraham, al volante de su sedán Suzuki gris, manejaba con el cuidado que siempre lo caracterizó. Sin embargo, en cuestión de segundos, sus vidas se vieron truncadas cuando la modelo Maecee Lathers, de 24 años, ignoró una luz roja y embistió el vehículo en la intersección de la avenida North Miami y la 8 calle. "Vi el carro a toda velocidad y le dije 'amor', él me vio y dijo 'ay', pero el carro ya lo teníamos encima", relata Juanita, reviviendo el horror del choque.

"Lo extraño tanto, yo quisiera tenerlo aquí. Nada tiene sentido, no debió haber pasado esto", confiesa Juanita con lágrimas en los ojos.

La conductora responsable del accidente, Maecee Lathers, enfrenta ahora cargos graves por homicidio involuntario. Según las autoridades, conducía bajo los efectos de drogas y, tras el choque, intentó huir de la escena, un acto que solo ha aumentado el sufrimiento de Juanita. "El único mensaje que tengo para ella es que en esta tierra se paga todo, y no sabe el dolor que ha causado por una irresponsabilidad", afirma.

Ella y Abraham compartían un amor profundo y una historia que comenzó en Nicaragua, su país natal, donde se conocieron siendo niños. Años después, el destino los reunió nuevamente en Estados Unidos, donde luchaban juntos por cumplir el sueño americano. "Teníamos tantos planes, tantas cosas en común, tanto futuro", reflexiona Juanita, incapaz de contener las lágrimas. "Si lo tuviera enfrente, no lo soltaría. Lo necesito en mi vida, no sé qué hacer".

Ahora, lo único que mantiene a Juanita adelante es su deseo de que se haga justicia. "Él cumplió hasta el último momento de su vida lo que me prometió. Ahora no lo tengo, me siento sola, y lo único que necesito es que se haga justicia", concluye.