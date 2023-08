Habla padre y ex pareja de joven asesinada por su novio, un oficial de Fort Lauderdale

Desde Perú y en medio de un inmenso dolor el padre de Dayanna Huratado dijo que aún tiene muchas preguntas sobre el asesinato de su hija, el martes por la noche, en un complejo de apartamentos en Coral Springs, donde la joven vivía con su novio desde el paso mes de febrero.

Luis Enrique Hurtado, el padre de la joven víctima, solo atina a decir: “No lo puedo asimilar todavía, amigo … no lo puedo asimilar. Según me decía mi hija, él era una persona tranquila, no se que le pasó por la cabeza".

El sospechoso, que se entregó a las autoridades horas después, fue identificado como Chase Harder, de 21 años, según informó la policía, se trata de un oficial de detención de Fort Lauderdale.

La policía de Coral Springs informó que luego de que los oficiales acudieron al complejo de apartamentos localizado en la cuadra 9200 de Ramblewood Drive, cerca de la comunidad MAA Coral Springs, tras recibir numerosas llamadas al 911 aproximadamente a las 8:30 a.m., en el lugar encontraron muerta a la joven con varias heridas de bala.

Una de las llamadas dijo que había escuchado cuatro disparos y luego observó a un hombre blanco correr con un niño en sus hombros, hasta que se montó en una camioneta Mercedes blanca y salió del estacionamiento, de acuerdo con el reporte policial.

El hombre habría llevado a la niña a casa de su padre biológico en Palm Beach. Aproximadamente a las 11:00 p.m. el hombre alertó a las autoridades de que Harder había dejado a la menor en su residencia, luego de que algo que ella dijera lo hiciera sospechar y llamar al 911.

Más tarde, el sospechoso se puso en contacto con el Departamento de Policía de Coral Springs para entregarse. Harder habría confesado el incidente a los oficiales, por lo que fue trasladado a la cárcel de Broward, enfrenta un cargo de asesinato premeditado y un cargo de amenazas escritas de matar o causar lesiones corporales.

La policía de Fort Lauderdale se pronunció sobre este hecho e informó que el oficial se encontraba en licencia administrativa. “El Departamento de Policía de Fort Lauderdale está decepcionado al enterarse del arresto de uno de nuestros empleados.”

"Como resultado de este arresto, Harder ha sido puesto en licencia administrativa sin goce de sueldo a la espera de una investigación adicional. Expresamos nuestras más profundas condolencias a los afectados por este horrible incidente”, señaló la policía en un comunicado.

“No sé si estaban peleando, no sé, pero por qué disparar, no entiendo”, dice el padre de la joven madre que deja a una pequeña de tres años huérfana.

El padre de la joven quiere llevar su cuerpo a Perú donde vive casi toda su familia, incluido su papá, quien ahora solicita la ayuda del consulado peruano en Miami para poder agilizar el trámite.

La última vez que padre e hija conversaron fue el día antes del homicidio, ella le contó que había ido a los parques de Orlando con la niña y su novio, y que todo iba bien.