Habla madre de acusado de secuestrar, violar y disparar a un menor de edad en Miami

Maira Santiesteban, madre del hombre acusado de secuestrar, violar e intentar asesinar a un menor en Miami, todavía no puede creer, lo que hizo su hijo. "Sucedió, pero yo como madre no lo creo".

Devastada, la madre del cubano acusado de secuestrar, agredir sexualmente e dispararle en la cara a un niño de 12 años, no da crédito a los hechos por los cuales su hijo permanece en prisión. "Ojalá me permitieran estar al lado de él ahí".

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Desde Cuba, conversó con Telemundo 51 en exclusiva, y entre lágrimas intenta encontrar una explicación a los hechos, mientras pide perdón a los familiares del menor. "Algo muy grande tiene que haberle pasado a él, porque ... yo todavía no entiendo, no entiendo".

Santiesteban de 43 años, según el reporte policial, en la madrugada del 27 de marzo pasado, obligó a un menor a subirse a su vehículo, abuso sexualmente de él y luego le disparó dejándolo tirado en la calle en un terreno localizado en el noroeste de Miami Dade.

"Como madre, como abuela, de corazón lo siento mucho por lo que está pasando ese niñito, no tiene por qué pasarlo, lo siento de corazón de verdad", confiesa afligida.

La madre del acusado, dijo que el día del arresto, el 29 de marzo, conversó con su hijo por WhatsApp, algo habitual en ellos. Pero, asegura que no notó nada extraño."Todo estaba normal nunca me dijo nada. Yo te digo que todavía no lo creo".

"Yo se que lo van a castigar severamente, tengo que resignarme, de verdad que esto es un acto muy impresionante". Según Maira, Santiesteban tiene 2 hijos en Cuba, un varón mayor de 20 años y una niña menor de 5.

Resignada sabe que será muy difícil volver a ver a su hijo ... "es lo más malo que me podía pasar en la vida, no volver a verlo, no saber más nunca de él, no es fácil".