Habla hijo de preso político venezolano Perkins Rocha

Ha pasado una semana y un día desde el secuestro del principal asesor legal de María Corina Machado, Perkins Rocha, y su hijo desde Miami denuncia que está en “desaparición forzada” por eso quiere hacer esta denuncia pública.

Santiago Rocha, hijo del preso político venezolano, pide que "no se nos deje a un lado a Venezuela que siga estando presente en las voces de todos, hay vidas que se están jugando".

¿Quién es Perkins Rocha? y ¿qué se sabe de su paradero?

Rocha esel principal asesor legal de la líder opositora María Corina Machado y fue secuestrado por el régimen de Maduro en Caracas.

"También es uno de los tres testigos aprobado por el Concejo Nacional Electoral para las elecciones de julio y un hombre de familia con convicciones muy marcadas que está en la búsqueda de la verdad y la defensa de la justicia.

Rocha, como coordinador jurídico y representante del Comando Con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral, es uno de los hombres que ayudó a desenmascarar el fraude electoral del pasado 28 de julio, fue capturado por sujetos encapuchados al salir de una farmacia en Caracas hace más de una semana.

"Sabemos por un mensaje de texto que le llegó a mi mamá una madrugada que tuvo un juicio sin aviso sin posibilidad de un abogado de confianza ... se le imputaron cinco cargos, incitación al odio, terrorismo", explica su hijo.

De su paradero no hay nada confirmado, ante esta preocupación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas cautelares por considerar que se encuentra en una situación de alto riesgo.

"Mi papá tiene una condición específica, una válvula en el cerebro la cuel se conecta con el estómago, cualquier golpe con exceso de fuerza en esas dos partes pueden generar daños significativos a su salud", explica Santiago, quien asegura que ante el miedo y la zozobra de no saber el paradero de su padre hoy más que nunca resuenan sus consejos y palabras.

"Como me dijo él: 'Un hombre sin voluntad no es hombre'. Y simplemente intento seguir sus palabras que hoy él no las puede dar, pero mis hermanos, yo, mi mamá y todos los venezolanos las estamos dando por él.