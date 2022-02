Habla el joven que salvó la vida a una mujer que era brutalmente atacada

Un joven empresario boliviano, quien se encuentra de vacaciones en Miami, nos dijo este jueves que no se considera un héroe, muy a pesar de que lo que hizo fue un acto heroico.

“Era mi deber. Mi deber como persona responsable de hacer algo”, dijo.

Con sus manos en alto, Billy Bohrt trató de calmar al hombre de quien una mujer se defendía.

“Sentí mucho miedo, mucha adrenalina, porque ver algo asi de violento te genera un sentimiento inexplicable”.

Bohrt, un empresario boliviano de vacaciones en Miami nos dijo no haber pensado dos veces para actuar, cuando Aaron Quiñónez, identificado por la policía como el hombre que intentó quitarle la vida a una mujer desconocida en la estación principal de autobuses de Miami Dade ponía un cordón sobre su garganta y ella a gritos se defendía.

“Y cuando llegué traté de razonar con el hombre. Le dije que tranquilo que pare. El ignoró totalmente mi intento de hablar con él de razonar y continuó, o sea queriendo golpear a la chica”.

El joven de 35 años logró neutralizar a Quiñónez tal como lo muestran las imágenes. Pero dice no haber sido la única persona que se encontraba en el lugar el pasado 2 de enero sobre las 11 de la mañana, cuando ocurrió todo.

“Fue un instinto de protección. Además, uno tiene madre tengo hermanas”.

La mujer de 26 años, quien según las autoridades prefirió permanecer en el anonimato y a quien solo dejó cuando apareció la seguridad del lugar, agradeció al joven haber salvado su vida.

“No era su culpa. Se puso a llorar y bueno nos despedimos y yo me subí al bus y toda la gente alrededor del bus me dio mucho reconocimiento. Había mucha gente latina que me felicitaba y realmente, pues ahí me di cuenta de lo que había hecho”.

Tras lo sucedido Billy Bohrt no supo que era buscado por la prensa de miami, la cual se había hecho eco de la noticia. Según nos contó fue su señora madre quien estando en Bolivia a través de Telemundo 51 observo el video y recordó lo que su hijo le había contado. Ahora sabe que muchos le llaman “héroe” y él de eso no se había percatado.