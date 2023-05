Guardia Costera advierte que fin del Título 42 no alterará sus políticas migratorias

MIAMI.- La Guardia Costera advirtió este viernes que la terminación de la orden de salud pública del Título 42 no altera las políticas de migración marítima y señaló que las fronteras marítimas de Estados Unidos permanecen cerradas.

Explicaron que la medida de salud pública conocida como el Título 42 nunca aplicó para migrantes interceptados en el mar y sus oficiales se encuentran monitoreando la situación para asegurarse que la desinformación no se extienda entre las comunidades de migrantes o que traficantes de humanos no rieguen información falsa, incrementando los intentos de llegar a Estados Unidos por mar.

La Guardia Costera recuerda que se segurirán aplicando las siguientes medidas, sin excepción:

-Todos los migrantes de cualquier nacionalidad interceptados en el mar "serán repatriados a sus países de origen, al país desde donde salieron o a un tercer país, de acuerdo con las políticas y planes que rigen la migración marítima en el Estrecho de Florida y el Mar Caribe".

-Cualquier persona que llegue irregularmente por mar a los Estados Unidos, será detenida por la Patrulla Fronteriza y estará sujeta a una expulsión acelerada.

- Los eventos sospechosos de contrabando de personas serán investigados por Investigaciones de Seguridad Nacional.

-La Oficina de Operaciones de Campo de CBP (Patrulla Fronteriza y de Aduanas) continuará procesando las llegadas al aeropuerto y al puerto marítimo.

Advierten que los migrantes que han sido interceptados después del 27 de abril serán descalificados indefinidamente para optar al parole humanitario disponible para cubanos y haitianos desde enero.

"No se lancen al mar. Como he dicho a menudo, la migración marítima irregular siempre es peligrosa y muy a menudo mortal", dijo el contraalmirante y comandante de la Guardia Costera en el Distrito 7 de Florida, Brendan C. McPherson.

"Los migrantes que lleguen a nuestras costas en los Estados Unidos estarán sujetos a una expulsión acelerada, y aquellos que no califiquen para la protección serán expulsados rápidamente con al menos una prohibición de cinco años para regresar a los Estados Unidos”, agregó.