Grupo de 43 migrantes cubanos llega a los Cayos de Florida y son puestos bajo custodia

Un grupo de más de 40 migrantes cubanos fue puesto bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos luego de llegar a los Cayos de Florida en una precaria embarcación de madera este martes temprano en la mañana.

“Temprano en el día de hoy, 43 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos después de tocar tierra en los Cayos de Florida”, dijo en su cuenta de X, el agente Andrew Scharnweber, jefe Interino de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos - Sector Miami.

De acuerdo con lo que informó el oficial, el grupo de migrantes llegó en un barco pesquero de madera a la playa Sombrero, en Cayo Marathon.

Otras agencias de seguridad locales también acudieron al lugar.

Earlier today, 43 Cuban migrants were taken into U.S. Border Patrol custody after making landfall in the Florida Keys. The group of migrants arrived on a wooden fishing vessel at Sombrero Beach in Marathon. We appreciate the support from responding agencies.#cuba #floridakeys pic.twitter.com/jW5JdZTRQM