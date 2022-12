Gran presencia policial en vecindario de Coral Gables sorprende a residentes

La presencia de patrullas vigilando muy de cerca y por segundo día consecutivo una vivienda en un vecindario de Coral Gables causó la curiosidad de residentes y trabajadores de la zona.

Un residente que conversó con Telemundo 51 dijo haber escuchado que su vecino estaría involucrado en un caso de presuntas amenazas contra un policía de Coral Gables, una versión aún no confirmada por ese departamento policial quienes si confirmaron que conducían una investigación y que trataron de entrevistar a una persona, residente de vivienda, quien al parecer se habría negado a hacer contacto con los oficiales.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

"Estoy sorprendido, cuando vi a tantos oficiales al frente de mi casa (…) yo no creo que mis vecinos sean peligrosos, la verdad no estoy seguro qué está sucediendo", dijo Aris Angelo, un vecino del área.

“Sí los he visto como una o dos veces, pero hemos conversado solamente del jardín, pero los he visto como unas buenas personas, no sé qué pasa", señala Eduardo Mendoza, un trabajador del vecindario.

Este miércoles por la mañana y durante toda la noche del martes, los oficiales permanecían frente al inmueble ubicado en Campo Sano y que, según registros públicos, pertenece a un hombre que tiene en su haber un historial criminal.

De acuerdo con los registros la persona se encuentra en libertad bajo fianza tras declararse culpable de amenazar de muerte a los miembros una organización de Minnesota que financió la defensa del oficial que asesinó a George Floyd, en mayo del 2020.

Telemundo 51 intentó conversar con los residentes de la vivienda custodiada, pero nadie respondió a la puerta.

Al mediodía la policía aún no ha confirmado si el dueño de la vivienda es la persona a quien estarían intentando entrevistar. Tampoco confirman la naturaleza de esta investigación.

Regrese a Telemundo 51 para obtener más información.