Gradual reapertura centros de actividades para personas de la tercera edad

Hoy es un buen día para cientos de personas de la tercera edad, porque después de 14 meses finalmente comenzaron a abrir los comedores comunitarios. De los 15 centros de actividades y nutrición de la Pequeña Habana, hoy abrieron 4 bajo un plan aprobado por el condado.

Muchas personas están felices en el comedor de St. Dominick, que hoy ha retomado sus actividades después de estar cerrado más de un año debido al COVID, con comida caliente, regalos y desinfectante de manos. Una reunión esperada por más de un año.

Betty Ruano, dice:

“En estos comedores vamos a darle la comida caliente que estaban tan acostumbrados a recibir, y también ciertas actividades limitadas que no involucren que una persona esté de tú a tú como el bingo los ejercicios cosas así que están más limitado”.

Tanto el centro comunitario en el parque Antonio Maceo, y el de la plaza St. Dominick en el noroeste de Miami están entre los comedores que hoy comenzaron a ofrecer dos turnos para sus participantes.

“El condado dice que podemos abrir al 100 por ciento siempre y cuando tengamos el espacio suficiente para tener distanciamiento social, también estamos usando mascarillas para vacunados y no vacunados, porque, simplemente no puedo preguntar usted si, usted no, y no vamos a discriminar contra nadie”, dice Ruano.

El comisionado Joe Martínez, dice:

“Óyeme, 137 Personas se han apuntado para ir más de lo que iban antes están desesperados para compartir con otras personas, jugar juegos, para sentirse q están viviendo de nuevo”.

Según el comisionado, el condado aprobó un plan de reapertura gradual siguiendo medidas de precaución entre mayo y junio. Para los centros que ofrecen alimentos y actividades.

“El primer día que vayan a abrir el centro Olga Maria Martínez allí voy a estar con ellos dándoles pastelitos para que regrese toda la diabetes y todo, y darles la bienvenida de nuevo y tengo entendido que más del 90 por ciento de las personas ya están vacunadas también”, dice el comisionado.

Algunos centros del condado abrieron desde abril, pero solo para ofrecer actividades y otros operados por las distintas municipalidades podrían estar en función en las próximas semanas.

Bajo el plan del condado el próximo grupo de comedores abrirá en junio. y que todos retomen sus actividades en julio.