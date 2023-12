Gobierno de Maduro ordena detención de opositores

Según María Corina Machado el gobierno nacional está violando los acuerdos firmados en Barbados y México bajo el auspicio de Noruega. Mientras el gobierno dice que ella debe acudir a instancias del tribunal supremo de justicia, para solicitar el levantamiento de una inhabilitación para participar en las presidenciales de 2024 pero ella se niega a hacerlo.

“Aquí no hay nada que recurrir porque no hay decisión, además no hay cumplimiento de ningún acuerdo. Y lo que he dicho es, esto es un tema de orden político, no jurídico, y tiene que aclararse previamente la realidad al día de hoy el régimen está violando los acuerdos que suscribió", dijo Machado.

El presidente Nicolás Maduro y otros jerarcas del alto gobierno la acusan de recibir fondos transnacionales para favorecer a Guyana e intereses privados. El ministerio público ha abierto una investigación al entorno a Machado.

Por esto "quien tiene el billete, la Exxon Mobil y el imperio de los Estados Unidos de América pretenden por la vía de redes sociales y medios de comunicación y de los opinadores a su servicio, tratar de manchar una proeza bella y brillante como fue el referendo consultivo", dijo Maduro.

Machado recordó que desde que inició su carrera política ha defendido el derecho venezolano sobre el esequibo, pero se mantuvo al margen del referendo consultivo por calificarlo como un acto oportunista.

La opositora lanzó la siguiente advertencia: "Mucho cuidado. Mucho cuidado. Sabemos cómo actúan los perdedores radicales cuando se saben perdidos. Escalar una retórica belicista con una excusa para salirse de la ruta electoral porque se saben perdidos es algo que ni los venezolanos ni la comunidad internacional van a tolerar”.

El gobierno de Georgetown rechazó el referendo hecho por Maduro en el cual la mitad del padrón electoral, más de 10 millones de venezolanos, pidieron la anexión del nuevo estado que estaba en reclamación, rico en recursos naturales en bajo el mar y en la tierra.

El presidente guyanés Irfan Ali dijo que su país está preparado para lo que calificó "cualquier comportamiento intrépido" por parte de Venezuela.

Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro se instaló la capital del nuevo estado anexado que se llama Guayana esequiba a apenas 55 millas de territorio fronterizo con Guyana.