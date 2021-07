Gobernador Ron DeSantis se manifiesta en apoyo a la rebelión en Cuba

El gobernador de la Florida Ron DeSantis se reunió hoy con líderes del exilio cubano para analizar qué hacer para enfrentar la violenta represión contra los cubanos en la isla.

El encuentro se dio en el Museo dedicado a la diáspora cubana donde hay imágenes de 60 años de exilio por el régimen castrista. Ocurrió a puertas cerradas, y luego hablaron con la prensa. El gobernador prometió dar un paso concreto para intentar restaurar la comunicación.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

En el tercer día de protestas en Cuba, sin precedentes, el gobernador de la Florida afirmó saber claramente lo que pide el pueblo cubano.

“Ellos no están exigiendo vacunas o medicinas, lo que realmente quieren es la libertad que no han tenido por más de 60 años. El que crea otra cosa no entiende la opresión que ha sufrido ese pueblo”, dijo Ron DeSantis.

Sus declaraciones se dieron tras una reunión con oficiales electos y representantes del exilio cubano.

Jeanette Núñez, vicegobernadora de la Florida dice que “ha escuchado de muchas voces aquí y lo que hemos escuchado es que no podemos perder esta oportunidad. ¡Tenemos que pedir la libertad!

Rosa Maria Payá le pidió al gobernador durante el encuentro, “que no haya una negociación con la dictadura por detrás de esos cubanos que están en la calle exigiendo el fin de la dictadura, exigiendo libertad”.

Estados Unidos tiene la capacidad de proveer acceso a Internet satelital pasando por encima la interferencia del régimen para toda la isla en este momento.

Además de la represión, los cubanos han sufrido el aislamiento de sentirse desprotegidos después que el gobierno ha bloqueado el Internet y las redes sociales.

Maria Elvira Salazar, congresista federal (R), dijo: “si no hay wifi el ejército, las Avispas Negras, y el aparato regresivo pueden hacer lo que quieran de proporciones bíblicas con ese pueblo y nadie lo ve.

Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, afirmó que la Florida puede tomar pasos concretos para restaurar la comunicación en la isla.

Manny Diaz Jr., Senador estatal republicano, dice que “las compañías basadas en el estado de la Florida y en la tecnología del espacio le puede proveer Internet vía satélite a la isla de cuba al pueblo de Cuba con el resto del mundo para ver lo que está sucediendo y mantener la presión”.

Las peticiones ya están hechas. Nos dicen que es cuestión del tiempo que le tome a las compañías actuar. Rosa María Paya afirmó que se trata de salvar vidas.