Gobernador habla sobre la reapertura de la economía

Aunque todavía no hay fecha, el alcalde de Miami Dade dijo que están trabajando para reabrir la economía del condado Miami Dade, para esto están considerando varios factores que no son solamente el número de casos de coronavirus. El gobernador de la Florida estuvo aquí en Miami Dade para además anunciar nuevas pruebas que dice ayudaran a que la reapertura sea más segura.

Nos encontramos en el centro de pruebas del estadio Hard Rock donde el gobernador anunció un laboratorio de pruebas móvil que puede procesar hasta 500 pruebas diarias y nuevas pruebas de anti cuerpos que dan los resultados be 15 minutitos, elementos dijo para ayudar en el proceso de reabrir el condado de una forma segura.

El gobernador apuntó al porcentaje de casos positivos en todo el estado, en los últimos dos días incluyendo el sur de la Florida: un 2.6 por ciento. El más bajo, dijo, desde el comienzo de la crisis. De Santis y le alcalde de Miami Dade afirman que este porcentaje, es más importante que el número de casos nuevos

Carlos Giménez, alcalde de Miami-Dade dijo que “eso quiere decir que la contaminación está bajando, no el número. el numero siempre va a seguir subiendo porque tenemos más y más exámenes”.

Señalaron que otro factor a considerar es que está bajando considerablemente el número de pacientes conectados a respiradores, 294 en todo el estado, 84 en Miami-Dade.

“Se está mejorando la pandemia aquí en el condado. esos números son muchos más importantes que los numerosos que son positivos”, dijo Giménez.

El gobernador dijo que no quiere enfocarse en calificar a los negocios como esenciales o no esenciales, porque todos los trabajos son esenciales para el que no puede trabajar.

“No hay nadie que no sea esencial tenemos que buscar cómo reducir los riesgos en distintos empleos y apuntó a un plan de recomendaciones que se está desarrollando para las peluquerías y las barberías.

Pero el alcalde afirmó que esto no quiere decir que los negocios pueden abrir sin tener la autorización.

Las personas que están violando ley, no solo le van a dar una multa pueden ir a la cárcel Por otra parte, La eventual reapertura de la economía en Miami Dade vendrá con más pruebas para detectar el coronavirus incluyendo un laboratorio móvil para pruebas rápidas.

Y para la próxima fase de reapertura del condado Miami Dade, al alcalde Giménez dijo ya están listas casi todas las recomendaciones, que se va reunir una vez más con un panel de médicos antes de anunciar una fecha que él quisiera que sea lo más pronto pero de la manera más segura posible.