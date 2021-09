Gobernador de Florida interpone demanda contra la administración de Joe Biden

El gobernador de la Florida se está enfrentando una vez más al presidente de Estados Unidos y esta vez el tema es la inmigración. Ron DeSantis anunció una serie de acciones para defender al estado de las consecuencias que alega está sufriendo debido a la crisis migratoria en la frontera, mientras sus adversarios señalan que todo es una movida política.

El estado de Florida ha presentado una demanda legal en en contra del gobierno federal debido a la política actual de inmigración, mientras la demanda no llegue muy lejos en las cortes si le da mucha atención nacional al gobernador.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

"El estado de la Florida está demandando a la administración Biden por su política ilegal y destructiva de detener y liberar a los inmigrantes" anunció el gobernador de la Florida, quien se basa en que los inmigrantes ilegales son transportados a numerosos estados a través del país.

"Nosotros enfrentamos el costo de esto con nuestros servicios, nuestro sistema criminal, nuestro sistema educativo que todos serán abarrotados", advierte DeSantis.

Sin embargo el presidente del partido demócrata de la Florida califica esta medida por parte del gobernador como otro acto de una aparente campaña política nacional.

Es "otra de sus tácticas (una) de tantas para complacer esa audiencia nacional y está creando una cosa aquí que no existe ... aquí nadie está viendo una invasión de inmigrantes llegando a la Florida eso es política barata por parte del gobernador

DeSantis, además nombró un nuevo zar de seguridad pública afirmó Manny Díaz, presidente del Partido Demócrata de Florida.

Ron DeSantis anunció que demandará al gobierno federal por las restriccions que mantiene a los viajes en cruceros desde los puertos de EEUU, incluyedo el de Miami

Larry Keefe, zar de seguridad pública, dijo: "Yo prometo que si hay personas ilegales en nuestro estado, vamos a reforzar nuestras leyes ... con tantos problemas que nosotros tenemos en estos momentos en la Florida esa es la prioridad de nuestros gobernador y solo es una cosa personal con el poder y con el mismo".

Le preguntamos a un abogado de inmigración con más de 30 años de experiencia si la demanda pudiera prevalecer en las cortes. "Yo creo que es muy complicado esta demanda porque estanos hablando de un estado demandando al gobierno federal de lo que normalmente el gobierno federal tiene todo el derecho de tomar desiciones", advirtió el abogado Eduardo Soto.

Y apunta a otra desventaja, la ubicación geográfica de la Florida que "no es Nuevo Mexico, no es California, no es Texas", para revelar un distanciamiento de dónde ahora mismo inciden directamente los problemas migratorios.