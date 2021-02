Gobernador anuncia más vacunas para la Florida

El gobernador Ron DeSantis dijo el mes pasado que Florida podría verse obligada a retener las primeras dosis de la vacuna para permitir que se apliquen las inyecciones de refuerzo.

La administración de Biden aumentó esta semana la cantidad de dosis enviadas a Florida a 307,000, el envío más grande en las últimas seis semanas.

4 mil dosis adicionales de la vacuna contra el COVID-19 anunció DeSantos que serían para reabrir el sitio de vacunación de la comunidad “The villages” en el centro este de la Florida.

Florida ha administrado más de 2 millones de vacunas, incluidas segundas inyecciones.

DeSantis ha priorizado la vacunación a las personas mayores de 65 años por todo el estado, junto a trabajadores esenciales.

Los CDC dicen que Florida ha administrado el 60% de las dosis entregadas al estado. Eso se debe en parte a la demora en la presentación de informes, pero también dijo hoy la administración de Biden, que se debe al lento inicio a fines de diciembre y principios de enero.

DeSantis reconoció el lunes que el estado ha estado centrado en las segundas dosis, incluidas algunas recibidas la semana pasada. Estimó que se podrían administrar hasta 70,000 segundas inyecciones diarias en los próximos días.

"También estamos haciendo muchas más segundas dosis ahora, lo cual es bueno porque ese es el régimen completo", dijo. "Sé que la gente ha dicho, 'Oh, no le dé a la gente la segunda dosis. Úsela en otras cosas'. Aquí no", dijo enfático el gobernador.

Los asesores del presidente no han emitido tal consejo, reiterando el lunes que se deben administrar segundas dosis, pero también instando especialmente a los hospitales a que administren lo que tienen porque vienen más.