Fundación “Make a Wish” cumple sueño a niño con cáncer

Un carrusel de emociones llegó a la casa de Santiago Castaño este martes en la tarde.

Sus padres y su hermano mayor quisieron sorprenderlo a pocos días de celebrar su décimo cumpleaños 10, con una estruendosa y colorida caravana, a la que se sumaron agentes policiales, bomberos y miembros de la organización Make a wish.

En 2019, Santiago fue diagnosticado con cáncer en la espina dorsal. Un tumor de 3cm encendió las alarmas de los médicos, y desde entonces sus días ha girado en torno a operaciones, radiaciones, quimioterapias y los efectos secundarios de una enfermedad mortal, que anualmente le cuesta la vida a cientos de miles de hispanos en EEUU.

Tania Castaño, la mamá de Santigo dice: “...desde entonces Santiago ha tenido ya 22 sesiones de quimio. Hasta ahora el tumor no ha recurrido”.

Para Tania y Alfonso, los padres de Santiago, de origen mexicano, las emociones suben y bajan.

“Cuando me pongo a pensar en que tu hijo tiene Cáncer, es bien difícil y obviamente estas emociones tampoco es que me ayuden mucho uno tiene que sentir pero trato de que no se enfrente de él”, dice Tania.

Por eso, acompañarlo en su lucha contra la enfermedad y alegrarle sus días, es casi una pelea ganada.

“Vele la cara, y a todos sus hermanos, su mamá, a mi, esto está ayudando bastante anímicamente”, dice Alfonso.

Tanto así, que hoy se atrevió a montarse en una cuña de carrera y dejar atrás sus miedos.